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Haberler Spor Çeşme Yarı Maratonu için geri sayım

Çeşme Yarı Maratonu için geri sayım

31.5.2023

Gazete

Çeşme Yarı Maratonu için geri sayım
Uluslararası Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 3 Haziran Cumartesi günü koşulacak. İzmir'in turizm cennetinde birbirinden etkileyici 21 kilometre ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda koşacak olan sporcular, nefes kesen mücadelelerinin yanı sıra Çeşme'nin eşsiz tarihine, kültürüne, taş evlerine yakından şahitlik edecek. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonun startı cumartesi saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden, 10 kilometrelik yarışın startı da 09.00'da Alaçatı'dan verilecek. Ödül töreni ise saat 12.00'de Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.
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