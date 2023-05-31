Fatura Koşukavak’a

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 8. sırada bitirerek Play-Off hattının dışında kalan Manisa FK'da fatura teknik direktör Yalçın Koşukavak ve ekibine çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, takımı hedefe ulaştıramayan 50 yaşındaki teknik adamla dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör Levent Eriş'in ayrılmasının ardından geçtiğimiz şubat ayında 1.5 yıllık sözleşme imzalanan genç çalıştırıcı eşyalarını toplayarak Manisa'yı terk etti. Siyah-beyazlı kulüp bir veda mesajıyla Yalçın Koşukavak ve ekibine teşekkür etti. Kurmaylar bu vedanın ardından yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

Hedef yükselten siyahbeyazlı yönetim, bu sezon Çaykur Rizespor'u direkt Süper Lig'e çıkaran Bülent Korkmaz ile görüşmelere başladı. Karadeniz ekibinden ayrılan ve Ayvalık'ta tatil yapan 54 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ile resmi temaslar başladı. Korkmaz'a 1. Lig'den birçok takımın talip olduğu ancak en cazip teklifin siyah-beyazlılardan geldiği öğrenildi. Manisa FK yönetiminin Korkmaz ile önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşme yapacağı ifade edildi. Futbolculuğu döneminde Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde G.Saray, FK Baku, Karabük, Başakşehir, Kayseri Erciyes, Mersin Antalya, Konya ve Alanyaspor'da görev yaptı.



SİYAH-BEYAZLILARDA GÜNDEM İÇ TRANSFER

Manisa FK'da teknik direktör arayışları hız kazanırken, yönetim bir yandan da iç transferi sonuçlandırmak için düğmeye bastı. Şu ana kadar mevcut kadrodan Nizamettin Çalışkan, Edgar Prib ve Adem Büyük ile yolları ayıran siyahbeyazlılar, sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek olan Burak Çoban, Junior Fernandes, Alioune Ba, Muhammed Mert ve Metehan Baltacı ile bir ön görüşme yapmayı planlıyor.



CÜNEYT HASÇELİK

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