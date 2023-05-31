Somaspor’da ilk hedef Basatemur

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u son hafta kaçırarak sezonu 7. sırada 57 puanla bitiren Somaspor'da gelecek sezonun yapılanması başladı. Manisa ekibi sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemur ile önümüzdeki sezon için yeniden anlaşmak istiyor. 2019'dan bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ile önceki gün masaya oturan yönetim, ilk tur görüşmelerinden sonuç alamadı. Kurmaylar önümüzdeki günlerde Basatemur ile bir kez daha masaya oturup sözleşme detaylarında olumlu yanıt almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda 143 resmi maça çıkan Burhanettin Basatemur, maç başına 1.67'lik bir puan ortalaması tutturdu.

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