Avrupa Ligi’nde şampiyon Sevilla

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İtalya ekibi Roma'yı penaltılarda mağlup eden İspanyol Sevilla şampiyon oldu: 5-2. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan dev maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Müsabakaya Roma daha atak başladı. Rakibinin kalesini abluka altına alan İtalya ekibi, 35. dakikada Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikada defansın arkasına sarkan Arjantinli yıldız harika bir vuruşla ağları sarstı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran İspanyol ekibi, 55'te eşitliği sağladı. Bu dakikada Navas'ın ortasında Mancini ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-1. Maçta normal süre 1-1 sona erdi. İki takım uzatmalarda da birbirine üstünlük kuramayınca maç penaltılara kaldı. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Sevilla maçı 5-2 kazandı.

DİĞER