Balıkesir BŞB potada havlu attı

MİSLİ.COM Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Lig Play-Off çeyrek finali ikinci maçında Balıkesir Büyükşehir Belediye, sahasında Mersin Büyükşehir Belediye'ye 78-66 mağlup olarak elendi. İlk maçı da 96-65 kazanan Mersin temsilcisi adını yarı finale yazdırdı. Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip ilk periyotu 23-11 önde kapattı. İkinci çeyrek başa baş bir oyuna sahne olurken, Mersin soyunma odasına 38-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte oyunda üstünlüğü bulan ve ilk kez öne geçen Balıkesir ekibi, son bölüme 55-52'lik skorla girdi. Son bölümde oyundan kopan Balıkesir BŞB, rakibine 78-66 mağlup olarak Play-Off yarışında havlu attı.

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