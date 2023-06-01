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Haberler Spor Balıkesir BŞB potada havlu attı

Balıkesir BŞB potada havlu attı

1.6.2023

Gazete

Balıkesir BŞB potada havlu attı
MİSLİ.COM Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Lig Play-Off çeyrek finali ikinci maçında Balıkesir Büyükşehir Belediye, sahasında Mersin Büyükşehir Belediye'ye 78-66 mağlup olarak elendi. İlk maçı da 96-65 kazanan Mersin temsilcisi adını yarı finale yazdırdı. Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip ilk periyotu 23-11 önde kapattı. İkinci çeyrek başa baş bir oyuna sahne olurken, Mersin soyunma odasına 38-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte oyunda üstünlüğü bulan ve ilk kez öne geçen Balıkesir ekibi, son bölüme 55-52'lik skorla girdi. Son bölümde oyundan kopan Balıkesir BŞB, rakibine 78-66 mağlup olarak Play-Off yarışında havlu attı.
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