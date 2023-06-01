Sultanlar iyi başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi. İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi. İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı. Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı. Milliler, ikinci maçında bugün saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

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