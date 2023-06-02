Kuşadasıspor oldukça üzgün

3. Lig Play Off ilk tur maçında Orduspor'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup olarak 2. Lig hayali suya düşen Kuşadasıspor'da büyük üzüntü yaşanıyor. Kuşadasıspor teknik patronu Gürkan Ferhatoğlu, 30 bin kişilik rakip seyirci karşısında oynadıkları maçta 2 gol atmalarına rağmen bireysel hatalarla yedikleri gollerle maçı kaybettiklerini söyledi. Ferhatoğlu, "Orduspor, grubun en iyi oynayan takımlarından biri. 30 bin kişi karşısında oynamak kolay değildi. İlk yarıda özellikle kendi istediğimiz organizasyonları yaptık. Bireysel hatadan gol yedik. Turu geçmek için gitmiştik, maalesef başaramadık" dedi. Öte yandan, Kuşadasıspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ferhatoğlu'nun ise yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Yönetimin ise yeni sezon öncesi nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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