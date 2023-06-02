Sultanlar Sırbistan’ı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi birinci hafta ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki mücadeleye iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, bir ara farkı 5 sayıya (15-10) kadar çıkarsa da Sırbistan'ın kazandığı sayılarla ilk seti 26-24 kaybetti. 2. sette de etkili bir oyun sergileyen "Filenin Sultanları", 25-17 kazandı skoru eşitledi. Üçüncü sette 7 sayılık (16-9) üstünlüğe ulaşan ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla set sonunda farkı açtı. Üçüncü seti 25-15 kazanan milliler, skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlılar dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

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