Bodrumspor tek yürek

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finali rövanşında pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçta İstanbul'da 1-0 mağlup olduğu Eyüpspor'u konuk edecek Bodrumspor'da hazırlıklar sürüyor. Kulüp başkanı Rıza Karakaya, kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Karakaya, "Biz takım olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Bizler belki bu ligde sürpriz yapmış gözükebiliyoruz. Herkesin gözünde Eyüpspor ligin favorisi durumunda ama biz şansları eşit görüyoruz. Biz oyuncu grubumuza inandık. Geçen sezondan bu yana iskelet kadromuzu bozmadık. Bu futbolcu grubuyla buralara geldik ve bu oyuncularımızla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Rakibimiz Eyüpspor çok büyük bütçelerle kuruldu ve bunun stresini yaşıyor" dedi.



'ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Arkalarında sadece koca Bodrumspor taraftarının olduğunu belirten Karakaya, "İlçe Stadı'na herkesi bekliyoruz. Taraftarımızla bütünleşeceğiz. Eyüpspor'u geçemesek de takımımızla gurur duyarız. Elimizden gelen mücadeleyi yaptığımız için gururlanırız. Pazar günü hak eden kazansın. Her zaman olduğu gibi asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Eyüpspor taraftarının ilk maçta kendilerini centilmence karşıladığını da sözlerine ekleyen Karakaya, "Eyüpspor taraftarına teşekkür ediyorum. Eski dostluğumuz var. Bunun adına yaşanan aksaklıkları sineye çektik" ifadelerini kullandı.



FİNALDE RAKİP PENDİK

Bodrumspor pazar günü Eyüpspor'u eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Önceki turda güçlü rakibi Göztepe'yi evinde 3-1'lik skorla geçen Muğla ekibi, yine sahasında istediği sonucu alarak finalde Pendikspor'un rakibi olmak için mücadele edecek.

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