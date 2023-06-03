Fethiyespor’dan Selimcan hamlesi

Spor Toto 2. Lig ekibi Fethiyespor'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Lacivert-beyazlılar iç transfere ağırlık verirken yönetimin hedefinde Selimcan Temel yer alıyor. Kurmaylar, teknik direktör Erhan Altın'ın raporu doğrultusunda ara transfer döneminde Hatayspor'dan kiralanan Selimcan Temel için devreye girdi. 23 yaşındaki ön liberoyu bir sezon daha takımda tutma kararı alan yönetim, Güney ekibine yeniden kiralama talebinde bulunacak. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun Fethiye'de mutlu olduğu ve bir sezon daha takımda kalmak istediği ifade edildi. Daha önce İnegölspor forması da giyen Selimcan, ikinci yarıda 7 maçın 5'inde ilk on birde sahaya çıktı.

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