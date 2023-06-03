Manisa FK’da Korkmaz tamam

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off hedefini ıskalayan ve teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Manisa FK'da arayışlar sona erdi ve Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varıldı. Gündeminde Bülent Korkmaz, Taner Taşkın ve İlker Püren gibi isimler bulunan siyahbeyazlılarda gündeme gelen isimler arasında yer alan 41 yaşındaki Osman Zeki Korkmaz'la görüşmeleri başkan Mevlüt Aktan yürüttü. Başkan Mevlüt Aktan ve Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul'da Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaşma sağladı.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELECEK

Genç çalıştırıcıyla ön protokol imzalanırken, Korkmaz'ın önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelerek yapılacak törenle resmi imzayı atacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Osman Zeki Korkmaz'a Manisa Futbol Kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Yeni hocamızın imza töreninin günü ilerleyen günlerde açıklanacak." Öte yandan Osman Zeki Korkmaz'ın şu anda İstanbul'da Pro-Lisans eğitiminde bulunduğu ve bu yüzden başkan Mevlüt Aktan'ın burada görüşme yaptığı öğrenildi.

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