Şampiyon Ankara BŞB

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakanın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. 8. dakikada Ovdiychuk'un müdahalesiyle Marcano'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Cansu Tiryaki penaltı kararı verdi. Atışı 9. dakikada kullanan Coleman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 90+5'te VAR'dan gelen uyarı üzerine Fenerbahçe Petrol Ofisi ceza sahası içindeki pozisyonu tekrar inceleyen hakem Cansu Tiryaki, Ecem Cumert'in topa elle müdahale ettiğine kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Atışı 90+8. dakikada kullanan Apanashchenko, skoru 1-1 yaptı. Normal süre 1-1 sona erdi. 94'te Ümran'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kuç'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-1. 107'de Tuğba Karataş'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kuç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 109'da ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Coleman, attığı sert şutla farkı 1'e indirdi: 3-2. 114'te kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası yakınında topa yükselen Kuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2. Maç 4-2 sona erdi. Bu arada Fenerbahçe Ecem Cümert çift sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

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