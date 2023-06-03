Servergazi fırtınası

Denizli Servergazi Borsa İstanbul MTAL Kız Futbol Takımı Samsun'da düzenlenen 2022/2023 Okul Sporları Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası finalinde İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi'ni 2-1 yenerek yenilgisiz şampiyon oldu, büyük sevinç yaşadı. Şampiyon kızlar, Türkiye'yi Fas'ta düzenlenecek Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda temsil edecek. Meslek Liseli şampiyonlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulunarak şampiyonluk kupalarını İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye verdiler.



EKİCİ'DEN KUTLAMA

Şampiyonları ağırlamanın gururunu yaşadığını ifade eden Müdür Ekici "Türkiye Şampiyonasının sonuna kadar namağlup ilerleyen kızlarımızın finalde de rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldular. Kızlarımızın şampiyonluğu bize ve ilimize büyük gurur yaşattı. Bu şampiyonluk meslek lisesi öğrencilerimizin sadece mesleki eğitim anlamında değil hayatın her alanında başarılı olduklarına en güzel örnek oldu. Antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi de kutluyorum" dedi. Servergazi Borsa İstanbul MTAL Kız Futbol Takımımız 2019 yalında Sırbistan' da Dünya Liselerarası Futbol müsabakalarında da ülkemizi temsil etmişti. Şampiyonlarımız 2. kez ülkemizi dünya kupası müsabakalarında temsil eden tek okul takımı unvanına sahip.

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