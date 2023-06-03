Somaspor’da genç Emrecan gözde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off trenini son hafta kaçıran Somaspor'un genç yıldızı Emrecan Bulut vitrine çıktı. Sezon başında amatör ligden Soma'ya transfer olan 20 yaşındaki forvet oyuncusu ilk profesyonel lig deneyiminde 34 maçta 15 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı devam eden genç oyuncu ile birçok takım ilgilenmeye başlarken, özellikle 1. Lig'den ciddi talipleri olduğu öğrenildi. Emrecan için Pendik, Tuzla, Bandırma ve Keçiörengücü'nün kulübe resmi teklifte bulunması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, henüz yıldız oyuncusunu satmayı düşünmediği ve gelecek sezon 1. Lig için kurulacak kadroda Emrecan'dan yararlanmayı planladığı öğrenildi.

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