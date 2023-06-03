TFF başkanlığına iki sürpriz aday

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Rizespor ve Samsunspor başkanlarının da katılımıyla bir araya geldi. Başkan Ali Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda TFF başkanlığı için düzenlenecek seçim de gündeme geldi. Alınan bilgiye göre şu anki federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olacağı konuşulurken, 2 sürpriz isim daha öne çıktı. Murat Aksu ve Servet Yardımcı'nın da başkanlığa aday olmayı düşündükleri aktarıldı. Gelecek hafta perşembe günü tekrar bir araya gelecek olan Kulüpler Birliği'ne, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılacağı ifade ediliyor.



HAFTAYA GÜNDEM SEÇİM

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek görüşmenin gündem maddelerinin, başkanlık seçimi, yabancı kuralı, hakem kararları, yayıncı kuruluş ücreti ve küme düşmenin kaldırması talebinin olması bekleniyor.

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