  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Çeşme’de koşu festivali sona erdi

Çeşme’de koşu festivali sona erdi

Yüzlerce sporcu, Çeşme’ye bu sefer tatile değil, koşmaya geldiler.

4.6.2023

Gazete

Çeşme’de koşu festivali sona erdi
EGE'NİN incisi Çeşme'de ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme ve Alaçatı sokaklarında tarihin içinde geçen yarı maratona 12 ülkeden 1103 koşucu katıldı. 21K parkurunda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Tuğçe Karakaya, 10K parkurunda ise erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda da Özlenen İpek Günad birinci olarak tarihe geçti. Yarışa 2 özel sporcu katılırken, bebekler de babalarıyla birlikte bebek arabaları ile koşuya katıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA