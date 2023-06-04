Çeşme’de koşu festivali sona erdi

EGE'NİN incisi Çeşme'de ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme ve Alaçatı sokaklarında tarihin içinde geçen yarı maratona 12 ülkeden 1103 koşucu katıldı. 21K parkurunda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Tuğçe Karakaya, 10K parkurunda ise erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda da Özlenen İpek Günad birinci olarak tarihe geçti. Yarışa 2 özel sporcu katılırken, bebekler de babalarıyla birlikte bebek arabaları ile koşuya katıldı.

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