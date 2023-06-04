Haydi Bodrumspor

SPOR Toto 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, bugün Eyüpspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Eyüpspor her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracak. Bodrumspor ise 2 ve daha farklı kazanması durumunda Eyüpspor'u saf dışı bırakacak. Bodrumspor'un 90 dakikayı 1 farklı galibiyetle bitirmesi halinde mücadele uzatmalara gidecek. İki devre halinde 15'er dakikalık uzatma sürelerinde sonuç değişmezse, turu geçen taraf seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Yarı finali kazanan takım, finalde Süper Lig'e yükselmek için Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.

BODRUM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ MAÇI

BODRUMSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, tur atlayan tarafın kendileri olacağını söyledi. Galibiyet için kenetlendiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Belki de Bodrum tarihinin en önemli maçına çıkacağız. Bu turu geçersek Süper Lig için bir maçımız kalıyor" dedi.

GÖKDENİZ TURA İNANIYOR

TAKIMIN etkili hücumcularından Gökdeniz Bayrakdar hedeflerinin final olduğunu dile getirdi. Devre arasında Antalyaspor'dan Bodrum'a kiralanan Gökdeniz, "Önceliğimiz final. Final maçını da kazanırsak inşallah Süper Lig'de güzel şeyler olacağını düşünüyorum" diye konuştu.