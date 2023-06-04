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Haberler Spor Yelkende Dragon Şampiyonası bitti

Yelkende Dragon Şampiyonası bitti

4.6.2023

Gazete

Yelkende Dragon Şampiyonası bitti
MUĞLA Bodrum'da düzenlenen 2023 Dragon Dünya Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Yelken Federasyonu, Türk Dragon Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübünün düzenlediği şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya ve Belçika'dan 24 ekipte 100'e yakın yelkenci katıldı. İsviçre'den "1quick1" ekibi şampiyonluğa ulaşırken, İngiltere'den "Louise Racing" ikinci, yine İngiltere'den kraliyet ailesine ait "Bluebottle" ise üçüncü sırayı aldı. TDB Başkanı Arkun Demircan, her yıl Bodrum'da uluslararası dragon yarışlarını düzenleyeceklerini ifade etti. Organizasyon Komitesi Başkanı Cüneyt Büyükuçak ise şampiyonada heyecan verici beceri, strateji ve sarsılmaz kararlılık gösterilerine tanık olduklarını bildirdi.
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