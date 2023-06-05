Bodrumspor mucizesi

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanşında Bodrumspor, ilk maçta 1-0 yenildiği Eyüpspor'u evinde uzatmalarda bulduğu iki golle yenerek finale adını yazdırdı: 2-0. 26'da Kenan'ın serbest atışında top çerçeveyi bulmadı. 34'te Üzeyir'in kornerinde arka direkte Celal kafayı vurdu. Kaleci Harun'u geçen topu çizgi üzerinde Murat çıkararak mutlak golü önledi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



COŞKU SELİ

76'DA Kenan'ın ortasında Samet topa dokundu. Kaleci Harun son anada uzandı. 90+1'de Bodrum atağında savunmadan seken topu Üzeyir yaklaşık 25 metreden çok sert vurarak kaleci Harun'u avladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 1-0. 90+8'de Kenan'ın kornerinde Süleyman müthiş bir kafa vuruşuyla Bodrum'u finale taşıdı: 2-0.



TARAFTARDAN TAM DESTEK

Bodrumspor taraftarı, Eyüpspor ile oynanan Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında İlçe Stadı'na koşarak takımlarını yalnız bırakmadı.Maç öncesinde takım otobüsünü meşaleler ile karşılayan binlerce taraftar, oyunculara çiçek armağan etti. 'Final yolunda 'Ya tamam, ya devam' maçında takımlarına 90 dakika boşunca tezahürat yaparak Bodrumspor'un ateşleyen unsur oldu. Eyüpspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken tribünler hınca hınç doldu.



ÜZEYİR: HAYAL BİLE EDEMEZDİM

Bodrumspor'un ilk golünü atan Üzeyir maçtan sonra duygusal açıklamalarda bulundu. 4 sene önce amatörde oynayan ve şimdi Süper Lig'in kapısında olması nedeniyle büyük sevinç yaşadığını kaydeden başarılı oyuncu "Bu günleri hayal bile edemezdim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.



MÜTHİŞ ZAFER

Geçen sezon 2. Lig'de Play-Off finali oynayarak tarihinde ilk kez 1. Lig'de sahne alan Bodrumspor, ilk yılında bir mucizeye imza atarak Play-Off Finali'ne çıktı. Yeşilbeyazlılar, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Eyüpspor'u uzatmalarda Üzeyir ve Süleyman'ın golleriyle 2-0 yenerek eledi. Tarihinde ilk kez finale adını yazdıran Bodrum, Süper Lig kapısını araladı. Muğla ekibi en büyük hayalini gerçeğe dönüştürmek için ligi 3. sırada bitirerek direkt finale çıkan Pendik ile 8 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek.



SIRADA PENDİK VAR

PLAY-OFF 2. Tur yarı finalinde evinde Eyüpspor'u yenen Bodrumspor, finalde Pendikspor'un rakibi olmaya hak kazandı. İlk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan yeşilbeyazlılar, evinde İstanbul temsilcisini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı, bayram yaşadı. Maçtan sonra taraftarlar da sahaya indi ve Bodrumsporlu futbolcularla finali kutladılar.

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