Burak Yılmaz: Kariyerimi sonlandırdım, gururluyum

Futbolu bıraktığını internetten duyurmanın içine sinmeyeceğini belirten Burak Yılmaz, "Dün koca bir çınar stadyumda gözyaşları içinde futbola veda etti. Ben de öyle veda etmek isterdim ama kısmet olmadı. Bıraktığımı internetten açıklamak benim içime sinmedi. Kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman iletişimden yanayım. Kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum. Mutlu ve gururluyum. Böyle bir kariyer, futbol yaşantısı her genç kardeşimin hayalidir. Allah'a şükürler olsun bana bunu yaşattı. Antalyaspor'a çok teşekkür ediyorum. Beni eğitip, yetiştirdiler. 4 büyük çınar kulübe teşekkür ediyorum. Hepsinde aynı başarıyı yakalayamasam da hepsinin kalbimde ayrı yeri var. Eskişehir bir çınardır, onlara, Manisaspor'a teşekkür ediyorum. Fransa'da yaşadıklarım benim için unutulmaz, yaşatılanlar da unutulmaz. Eşime, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Hayatının merkezine futbolu koymuş, kazanmaya odaklı yaşanan hayatta Burak Yılmaz'a tahammül etmek kolay değil. Anneme, babama, kardeşime teşekkür ediyorum. Biz böyle gördük. Burada çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. 22 yıllık bir tecrübem var. İyisiyle kötüsüyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyileriyle çalıştım. Onlardan değerli şeyler öğrendim. Ne yapmam ya da ne yapmamam gerektiğini öğrendim. Bana katlanmak, yaşamak kolay değil bunu biliyorum. Hepsi haklarını helal etsinler" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE İÇİMDE UKDEDİR"

4 büyüklerde forma giyen 2 futbolcudan birisi olduğunu hatırlatan Yılmaz, "4 kulüp bana kapılarını açtı. Bu kulüplerde oynamak sadece 2 futbolcuya nasip oldu. Hepsinin yeri farklıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, başardıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması benim Beşiktaşlılığımı sorgulatmaz. Fenerbahçe içimde bir ukdedir. Orada da 'en azından bir tane gol at be kardeşim' derdim kendime. Fenerbahçe'nin de kariyerime etkisi vardır. Orada çok acı çektiğim için buralar geldiğimi düşünüyorum. Oynamamak, antrenman yapamamak, kendine inanıp güvendiğin halde onların önünde oynamadığım zaman eve gelir hüngür hüngür ağlardım. Annem babam da benimle ağlardı" şeklinde konuştu.



"ORALARI HAK ETMEM GEREKİYOR"

Futbolu bırakmasının ardından ismi birçok takımla anılan Burak Yılmaz, "Bu mevkilerde anılmak çok değerli ama benim oraları hak etmem gerekiyor. Benim kendimi parçalayıp, oraları hak etmem gerekiyor. 22 yıllık tecrübem var ama bir bu kadar daha ihtiyacım var. Benim derdim hemen bir yerden başlamak değil. Proje diye konuşuyoruz. Proje olursa orada başlamak isterim. Ben başlamıyorsam bilin ki proje yok demektir. Türk futbolu için elimden ne geliyorsa gecemi gündüzüme katarak çalışacağımın, bazı şeyleri değiştirip 1 adım ileri götüreceğime söz veriyorum. Başlamak ya da başlamamak ilk öncelik değil. Sahada olmak istiyorum" dedi.



"O GOL İÇİN İLAHİ ADALET GİBİ BİR ŞEY SÖYLEMEM"

Trabzonspor formasıyla Kadıköy'de attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi hatırlatılan Burak Yılmaz, "Ben kinci bir insan değilim. O gol için de ilahi adalet gibi bir şey söylemem. Fenerbahçeli arkadaşlarımın üzüldüğünü hatırlıyorum. 1 gol çok şeye nasip oldu. O günkü Fenerbahçe üzüntüsü 1 golle oldu. Bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kimse karşı oynarsam elimden geleni yaparım. Bunu bana babam öğretti" diye konuştu.



"HOCA BANA BÖYLE BİR ŞEY DEKLARE ETMEDİ"

Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı yönünde çıkan haberler sonrasında tecrübeli teknik adamın kendisine böyle bir konudan bahsetmediğini belirten Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Buraya Şenol hocanın yanından geldim. Hocanın da bir düşüncesi vardır. Şu an bunu bildirmedi. Düşüncesinin olduğunu biliyorum. Böyle olmasa da bizim hocayla ilişkimizde ufak bir bozulma olmaz. Bana deklare etmedi. Belki şartlar oluşmaz. Bu proje olması için sabır gerekiyor. Ülkede maalesef bu sabır yok."



Hollanda'da Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Yılmaz, "Ben oraya 5 senelik proje için gittim. Hocalığa başlayacaktım. Beraber yürüyemeyeceğimizi, aynı çizgide olamayacağımızı gördük" dedi.



"MANCİNİ İTALYA'YA DAVET ETTİ"

Birlikte çalıştığı birçok teknik adamla görüştüğünü sözlerine ekleyen Burak Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum. 1 senedir eğitim alıyordum. Yarın bir gün proje gelirse ister miyim, istemez miyim bilmiyorum. Mancini, Galtier ile görüşmelerim oldu. Mancini beni İtalya'ya davet etti. Antrenmanları izlemek maçları izlemek istiyorum. Benim derdim hemen başlıyım gibi bir dert değil. Hep yönetilen taraftım. Şimdi yöneten tarafa geçeceğim. Bunun da eğitimlerini alıyorum."



"MİLLİ TAKIMI BIRAKMAK BENİM KARARIMDI"

A Milli Futbol Takımını bırakmasının kendi kararını olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli golcü, "O süreç doğru yürütüldü. Çünkü benim kararımdı. Milli takımı bırakacağımı eşime söylemiştim. Fizik olarak iyiydim ama pazar günü maç bitip koştur koştur milli takıma yetiş bunlar beni yormuştu. Bana en yakın olan benden 100 yaş küçük. Bu tamamen benim kararımdı. Hem yönetici hem de hocalarımızdan bırakma diyenler oldu. Pişman değilim. İtibarsızlaşmadan bırakmak önemliydi" diye konuştu.



"BENİMLE 20 YAŞINDA TANIŞMAYI ŞENOL HOCA İSTEMEZDİ"

Kariyerinin başında Şenol Güneş ile çalışmayı çok isteyeceğini belirten Burak, "Çok isterdim ama 20 yaşındaki kafam Şenol hoca ile buluşsa delirtirdi diye düşünüyorum. İyi ki 25'lerde buluşmuşum. Benimle 20 yaşında tanışmayı o da istemezdi" dedi.



"BEN BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIM"

Türk futbolunda herkesin bir projeden bahsettiğini ancak uygulama konusunda bir adım atılmadığını sözlerine ekleyen Burak Yılmaz, "Ağzımızda her zaman bir proje var. 2, 3 ay önce kim basın toplantısı yaptıysa proje denildi. Kendi kariyerime aileme, kişiliğime zarar vermemem gerekiyor. Ben başarılı olmak zorundayım. Geçen sene projeyle çıkan bir Galatasaray vardı. Bu sene proje bitti şampiyon oldular. Buradan da bakmak lazım. Proje hiç görmedim" dedi.



"ÜLKEMİZ ŞAMPİYON OLMAYA ODAKLANMIŞ"

Türkiye'de birçok kulübün şampiyonluğa odaklandığını ifade eden Burak Yılmaz, "Bizim ülkemiz yarışmaya o kadar odaklanmış ki şampiyon olayım da kaç Türk oynayacak, borçlansın ne olacak modunda olduğu için futbolun merkezine şampiyonluğu koymuş. Büyük takımlarımız şampiyonluğa o kadar odaklanmış ki yıkıp geçiyor. Tamamen kafa şampiyonluğa odaklı" diye konuştu.



"CENK VE ENES GEREKLİ ETKİYİ YAPACAKTIR"

Kendisinin futbolu bırakmasının ardından Enes Ünal ve Cenk Tosun'un geldiğini söyleyen Burak Yılmaz, "Enes de Cenk de aslan gibi. Cenk'in performansı ortada. Şenol hocanın onu nasıl rahat ettirdiğini biliyorum. Cenk ve Enes'in gerekli etkiyi yapacağını düşünüyorum. Onlara güvenim sonsuz. Mutlaka yeni isimler bulmayız. Alttan gelmiyor ona da katılıyorum. Ama bulmamız gerekiyor. O büyüklerimizin işi. Altınordu vardı onlar da düştü. Beşiktaş U17'de Semih Kılıçsoy var. Türk oyuncular çok özel, bulup eğitmek lazım. Ama eğitimcilerimizi de eğitmemiz lazım" şeklinde konuştu.



"15'ER DAKİKADA 4 BÜYÜK TAKIMDA OYNARDIM"

Türkiye'de jübile yapmak hangi takımda jübile yapmak isteyeceği sorulan Burak Yılmaz, "15'er dakika 4 büyük takımda oynardım. Hepsi benim için değerli. En son jübile Şifo Mehmet'e yapıldı hala aklımda. Hatta geliri de bir yere bağışlanmıştı" ifadelerini kullandı.



"ICARDI KALMASA DA GALATASARAY DAHA İYİSİNİ BULUR"

Icardi'nin önemli bir futbolcu olduğunu belirten Burak Yılmaz, "Icardi önemli bir futbolcu. Ben Lille'deyken o da PSG'deydi. Galatasaray ile kimyası tuttu. Bence devam etmeli. Galatasaray'da her zaman iyi santrforlar, kaleciler oynamıştır. Bu Galatasaray'ın kültüründen geliyor. Bence kalmalı, kalamasa da Galatasaray daha iyisini bulur. Bu Galatasaray'ın genlerinden geliyor" dedi.



"BİRAZ ÖNCELİK VERİLMESİ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMELİ"

Daha önce kamuoyunda tartışılan lisans konusu hakkında düşünceleri sorulan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Emre ağabey ve Nuri, bunlar başladı. Harika işler yaptılar. Bu işe direkt başladılar. İyi ki de başlamışlar. 22 sene oynamışım ben her şeyi kazanmışım. Mili takımda kaptanı olmuşum bana biraz öncelik verilmesi kimseyi rahatsız etmemeli. Öncelik aldım demiyorum. Herkesin elinde A lisans var. Emre ağabey, Nuri Şahin bu işe direkt başladılar. Ben ve benim gibi kariyerli oyuncalara bir şans verilirse kimsenin gocunmaması gerekiyor. Ben de daha önce gocunmadım."



"2 GOL ATIP, 3 MAÇTA ATAMAZSAM O KÜFÜRLERİ KALDRIRAMAM"

Futbola istese devam edebileceğini söyleyen Yılmaz, "Futbola istesem hala devam edebilirdim ama tadında bırakmak gerekiyor. Seneye Süper Lig'de 2 gol atıp, 3 maçta atamazsam o küfürleri kaldıramam" dedi.

DİĞER