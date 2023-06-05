Pınar KSK son çeyrekte yıkıldı

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'a konuk oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyotta iki takım da dış şutlarda yüksek yüzdeyle oynadı. Karşıyaka 24-22 önde bitirdiği ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de uzun süre üstünlüğünü korudu. Ancak savunmasını sertleştiren ve pota altında Jones ile etkili olan ev sahibi ekip dengeyi kurdu. Devrenin sonunda Angola'nın 3 sayı isabetiyle Kaf-Kaf devreye 50-48'lik skorla önde girdi.



11 SAYI FARKTAN GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğini alan Telekom, bir ara farkı 11 sayıya kadar çıkarttı ve son periyoda 73-70 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, parkeden 98-94 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Tyrique Jones 25 sayıyla oynarken, Karşıyaka'da ise Braian Angola'nın 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı yarın yine Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

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