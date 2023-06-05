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Haberler Spor Sultanlar’ın gücü yetmedi

Sultanlar’ın gücü yetmedi

5.6.2023

Gazete

Sultanlar’ın gücü yetmedi
Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftanın dördüncü maçında ABD'ye mağlup oldu. İlk üç maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, 2-0'dan 2-2'yi yakalasa da karar setinde rakibine diş geçiremedi. Müsabakaya iyi başlayan ABD, servislerdeki başarısıyla ilk seti 25-22 kazandı: 0-1. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren ABD aynı skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan milliler, 25-22 kazanarak maça tutundu: 1-2. Dördüncü sette, Filenin Sultanları maçı domine etti ve 25-11'lik gibi bir skorla maçı tie-break setine taşıdı: 2-2. Karar setinde rakibi karşısında tutunamayan ay-yıldızlılar, seti 15-9 maçı da 3-2 kaybetti. Milliler, 2. hafta maçlarını 14-18 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'da oynayacak.
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