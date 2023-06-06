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Haberler Spor Efeler 09’da İshak söz verdi

Efeler 09’da İshak söz verdi

6.6.2023

Gazete

Efeler 09’da İshak söz verdi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında finale çıkma hedefiyle ağırlayacak Efeler 09 SFK'da cezası nedeniyle deplasmanda forma giyemeyen gol kralı İshak Kurt, gol sözü verdi. Ligde sezonu 24 golle krallık yarışında zirvede tamamladıktan sonra Artvin Hopaspor'la oynanan Play-Off çeyrek final maçında ilk yarıda kırmızı kart görerek Beyoğlu Yeni Çarşı'yla yapılan ilk maçı kaçıran İshak, "Tüm Aydın'lılar gibi bende takımımın bir üst lige yükselmesini çok istiyorum. Sezon boyunca bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam ediyoruz. İnşallah atacağım goller ile de hedefimize ulaşmak için katkı sağlamaya çalışacağım" dedi.
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