Göz-Göz yaprak dökümü

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol Takımı'ndan yaprak dökümü yaşanıyor. Sezonu lider bitiren ancak Play-Off'lardan elenerek Sultanlar Ligi hedefine ulaşamayan sarı-kırmızılı ekipte tam 10 oyuncu ile yollar ayrıldı. Göz-Göz, Nehir Kurtulan, Nazlı Alkan, İlayda Alkan, Gizem Öcal, Ayşe Mert, Cansın Şurgun, Maluh Oliveira, Natalia Lijewska, Ayça Mine Özen ve Şeyma Dilan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, teknik ekibin raporları doğrultusunda dış transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, iç transferi de şekillendirmeye devam ediyor.



MİRAY KOÇ DÜN İMZALADI

Önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi'ne gözünü diken sarı-kırmızılılar, dış transferde Edremit Belediye Altınoluk'tan Miray Koç'u kadrosuna kattı. Göztepe, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar bir süre önce de iç transferde Doğa Su Tunca'nın sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı.

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