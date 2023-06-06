Ibrahimovic’ten futbola veda

İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, Hellas Verona'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve müsabaka sonrası İsveç'li yıldız futbolcu Zlatan ibrahimovic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların koreografi düzenlediği İbrahimovic, maç sonu takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışlarıyla saha ortasına geldi. Gözyaşlarını tutamayan İbrahimovic, futbolculuk kariyerini noktaladığı açıkladı. İbrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 988 maçta 573 gole imzasını attı. İbrahimovic'in kupa koleksiyonunda, 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

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