Sultanlar iyi başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde ilk haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan "Filenin Sultanları", 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı. İlk hafta maçlarında Güney Kore, Sırbistan ve İtalya'yı deviren ay-yıldızlı ekibimiz tek yenilgisini son maçında ABD karşısında 3-2'lik sonuçla aldı. "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak. 14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ayyıldızlı ekip; Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.



İLK RAKİP POLONYA

Milliler, 14 Haziran Çarşamba Hollanda, 15 Haziran Perşembe Polonya, 16 Haziran Cuma Kanada, 18 Haziran Pazar günü ise Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşarak ikinci hafta maçlarını noktalayacak. Türkiye, bu maçlarda 4'te 4 hedefliyor.

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