Süper Lig’e 1 var

Spor Toto 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden ve ilk yılında Play-Off Finali'ne kadar yükselen Bodrumspor, Süper Lig'e çok yaklaştı. Yarı Final rövanş maçında 1-0 yenildiği yıldızlar topluluğundan oluşan Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'u uzatmalarda bulduğu iki golle eleyen yeşil-beyazlılar, gözünü Pendikspor ile oynayacağı final maçına çevirdi. 8 Haziran Perşembe günü Akhisar'da karşılaşacağı İstanbul ekibini devirme planları yapan Muğla ekibi kenetlenerek kulüp tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçta elimizden geleni yapıp finali geçerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ZOR BİR ADIM KALDI

Galibiyete inandıklarını belirten Taşdemir, "Çok heyecanlıyız, oyuncularımız çok güzel işler yaptı. Bizleri çok farklı bir noktaya getirdiler ve artık bir adım kaldı. Ancak çok zor bir adım kaldı. Rakibimiz dinlenmiş durumda. Biz 3 tane üst üste maç oynadık. Bu maçta elimizden geleni yapıp finali geçerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Türkiye'nin her tarafından çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim takımımızın her şeyi yapabilecek derecede bir takım" diye konuştu.

YENİ ADI FÜZEYİR

Eyüpspor maçında skor 0-0 devam ederken 90+2'de attığı müthiş golle takımını ateşleyen Üzeyir Ergün gündem oldu. Yaklaşık 25 metreden çok sert bir şutla Eyüpspor kalecisi Harun'u avlayan savunma oyuncusuna için Bodrumspor Kulübü "FÜZEYİR" adını taktı. Üzeyir'in attığı golün videosunu 'FÜZEYİR' adıyla paylaşan yeşil-beyazlılar, paylaşıma bir roket simgeleri de koydu. Kariyerinde 26 yaşına kadar amatör liglerde oynayıp 4 sene önce profesyonel olan Üzeyir Ergün, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOK MUTLUYUM

Üzeyir, "Hayallerimin ötesinde şeyler yaşıyorum. 4 senedir profesyonel futbol oynayıp amatörden, BAL liginden buralara gelmek çok değerli. İnşallah bunu Süper Lig ile taçlandırırız. Dün oynanan yarı final rövanş maçında vurduğum şutu gol olsun niyetiyle vurdum. payÜzeyir'in videolaşan bulundu. İnşalamatörden, buralah Allah nasip etti, emindim gol olacağından. Çok mutluyum, izleyicinde güzel gol olduğunu gördüm" dedi.