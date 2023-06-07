Aydın BŞB’den bir transfer daha

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Aydın BŞB, Adam Voleybol'dan 24 yaşındaki orta oyuncu Firdevs Kiremitçi'yi kadrosuna kattı. Aydın BŞB, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Videoda Firdevs Kiremitçi, şu ifadeleri kullandı: "Bu sene Aydın'da olacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum." Firdevs Kiremitçi, kariyerinde sırasıyla Gelişim Koleji, Çanakkale Belediyespor ve Adam Voleybol formaları giydi.

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