Spor Toto Birinci Lig Play-Off Yarı Finali'nde müthiş bir mücadele sonunda güçlü rakibi Eyüpspor'u eleyerek Play-Off Finali'ne yükselen Bodrumspor, Süper Lig için inançlı. Süper Lig biletini kapmak için yarın Pendikspor ile saat 20.00'de Akhisar'da karşı karşıya gelecek olan Bodrum'da başkan Rıza Karakaya önemli açıklamalarda bulundu. Eyüpspor zaferinin ardından tüm Türkiye'den destek mesajları aldıklarını belirten Karakaya, "İnandık, başaracağız" diyerek yeşilbeyazlı ekibe duyduğu güveni dile getirdi.

"BÜYÜK BİR DESTEK VAR"

Karakaya, "Rakibimiz Pendikspor çok güçlü bir ekip. Ancak biz de 'İnananlar ordusu' olarak mütevazi kadromuzla buralara kadar geldik. Bütün Anadolu'nun, Ege'nin desteğini arkamızda hissediyoruz. Tüm Türkiye'den herkes bizi arıyor. Telefonlarım susmadı, çok şaşırdım bu ilgiye. Herkes Süper Lig'de artık bir İstanbul takımı görmek istemiyor. Rakibimiz bir Göztepe veya Sakarya olsaydı aynı desteği bulamazdık. Bu maneviyatla Türkiye'nin en iyileri arasında yerimizi alacağız" dedi.

FİNALE ÖZEL PRİM YOK

Yeşil-beyazlı ekibe Süper Lig için özel prim açıklamadıklarını belirten Karakaya, "Mütivazi bir takımız. Sezon başından bu yana oyuncular kazandı biz de hakkını verdik. Pendik maçına özel prim açıklamadık. Çünkü 'İnananlar ordusu' olarak biz de para konuşulmaz. Hedefe vardığımızda yönetim olarak gereğini fazlasıyla yerine getiririz" dedi. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya kulübün tüm fertleriyle Süper Lig zaferine odaklandığını sözlerine ekledi.

AKHİSAR'A ÇIKARMA

BODRUMSPOR tarihinde ilk kez oynayacağı Play-Off 1. Lig Final maçı için Akhisar'a adeta çıkarma yapacak. Yarın Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de Pendikspor ile oynanacak kritik final maçı için kulüp otobüs organizasyonu yaptı. Yeşil-beyazlı kurmaylar final maçı için Bodrum'dan Akhisar'a 30 otobüs kaldıracak. Ayrıca özel araçlarıyla da çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar, final maçı için Akhisar'a akın edecek. Bodrum'dan ilçeye gidecek olan taraftarların yanı sıra Ege'den de Bodrum'a büyük bir destek yağacak. Çevre illerden de Akhisar'a gidecek olan taraftarlarla birlikte Bodrumspor statta kendilerine ayrılacak 5 bin kişilik bölümü tamamen dolduracak.

AKHİSAR'DA YALNIZ OLMAYACAĞIZ

BAŞKAN Rıza Karakaya, Ege'yi temsil ettiklerini belirterek, "Heryerden destek çağrısı var. Akhisar'da yalnız olmayacağız" ifadelerini kullandı.