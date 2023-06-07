Kocaelispor saldırıyor

TFF 2. Lig'de şampiyon olarak yeniden Birinci Lig'e dönen Kocaelispor'da yönetim işi sıkı tutuyor. Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Körfez ekibi şimdiden üç yıldız için girişimlere başladı. Yeşilsiyahlılar, Süper Lig'e yükselen Samsunspor'dan Moryke Fofana, Karagümrük'ten Kerim Frei ve Konyaspor'dan Uche Ikpeazu ile görüşmelere başladı. Samsun'un listesinin kabarık olduğu ve bu yüzden Fofana yolların ayrılacağı öğrenilirken, fazla forma şansı bulamayan Kerim Frei ve Ikpeazu'nun da takım arayışında olduğu öne sürüldü. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Kocaeli yönetimi, hücum hattını bu üç isme emanet etmek istiyor. Üç oyuncuya da Birinci Lig'den başka taliplerinde olduğu öğrenilirken, Kocaelispor'un hedeflerini yüksek tutması nedeniyle transfere yakın olduğu öne sürüldü. Öte yandan Kocaelispor, bu üç oyuncudan birinde sorun çıkması halinde Ümraniyespor'dan ayrılan Geraldo için de harekete geçecek.

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