Manisa FK’da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Yalçın Koşukavak'ın yerine teknik direktör olarak anlaşmaya varılan Zeki Korkmaz için Fikri Bayrıl Spor Tesisi'nde imza töreni yapıldı. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ile karşılıklı imzaların atılmasının ardından açıklama yapan Osman Zeki Korkmaz, önümüzdeki sezon takımda köklü değişikliğe gideceğini söyledi.



Korkmaz, "Manisa Futbol Kulübü'nün samimi ve kararlı yaklaşımı neticesinde buradayım. Bizi heyecanlandıran şey samimi ve kararlı bir şekilde bizi bu kulüpte görmek istemeleriydi. Bana bu güzel kulüpte çalışma fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Son 50 yılda Ege bölgesinin Türk futbolunda çok önemli bir yeri vardı. Son 15-20 yılda da bu anlamda bir gerileme yaşandığını biliyoruz. Son yıllarda Ege bölgesinde futbol anlamında bir uyanış olduğunu söyleyebilirim. Manisa'da da bu uyanışın Manisa FK ile yaşanıyor" dedi.





"Asıl hedefimiz Manisa'nın futboldaki yeni yüzü Manisa Futbol Kulübü'yle Manisa şehrinin futbol sevgisini ve futbol tarihini buluşturmak" diyen Korkmaz, "Kulübümüzün çok büyük hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız Bu konuda çok iddialıyız. Manisa Futbol Kulübü'nün sahada oynayacağı futbol öncelikle Manisalı futbolseverleri daha sonra da tüm Türkiye'yi etkileyecek ve herkes Manisa Futbol Kulübü'nden bahsedecek" diye konuştu. 41 yaşındaki Korkmaz daha önce geçen sezon İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.



AKTAN'IN GÜVENİ TAM

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise Osman Zeki Korkmaz'ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Aktan, "Yeni sezona yeni hocamızla iddialı bir şekilde girmek istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü olarak üzerine katarak yolumuza devam ediyoruz. Hocamızın futbol anlayışı ve felsefesi bizim futbol anlayışımız ve felsefemize uygun. Bize değer katabilecek, hem bilgi hem de donanım anlamında çok değerli bir hocayla anlaştığımızı düşünüyoruz. Hedefleri ve heyecanı olan bir hocamız. Biz de hedefleri ve heyecanı olan bir kulübümüz. Bir üst lige çıkmak için bu sezon bir anlayış ortaya koyacağız. Bu hocamızın başarılı olacağına inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



19 MAYIS STADI YETİŞECEK

Tadilat çalışmalırının sürdüğü Manisa 19 Mayıs Stadı ile ilgili soruya da cevap veren Mevlüt Aktan, "Stadımız yeni sezona yetişecek. Belki bir iki maç kaçırabiliriz ama yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük çoğunluğu bitti, ufak tefek işler kaldı. Bu sezon kesinlikle orada oynayacağız. Stadıyla, tesisiyle, altyapısıyla Manisa'ya yeni bir heyecan katmak istiyoruz. Yeni stadımıza geçince bazı şeyler de değişecektir. Stat olayı Manisa şehrinin ve Manisa Futbol Kulübü'nün imajı açısından da çok önemli bir olay. İnşallah yeni stadımız da uğurlu gelir. Seyirci anlamında da daha farklı bir atmosfer olacağını düşünüyoruz. Doğru işler yaptıkça ve başarı geldikçe Manisa halkı gerekeni yapıyor, geçmiş yıllarda bunun reflekslerini gördük. Bir üst ligde olmamız herkes için faydalı olacaktır. Türk futbolunda önemli işler yapıyoruz. Bu anlamda herkesten, tüm Manisa halkından, Manisalı futbolseverlerden destek bekliyoruz" dedi.