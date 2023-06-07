Turgutluspor’da görev değişimi

FF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor'da yeni yönetim, geçen sezonun sonlarına doğru sportif direktörlüğe getirilen Eray Gülay'ın yerine Sadullah Erarslan'ı görevlendirdi. Kırmızı-siyahlıların altyapısından çıkıp A takımda kaptanlığa kadar ulaşan Sadullah Erarslan, Başkan Gökhan Akın ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen törenle resmi olarak göreve başladı. Törende açıklama yapan Erarslan, "Göreve geldiğim günden itibaren, yaptığımız durum tespitinde, oyuncularımızda bir mutsuzluk tespit ettik. Kulüp Başkanımız Gökhan Akın önderliğinde bu durumun nasıl düzeltileceği konusunda da hızlı adımlar atmaya başladık. Üzerimize aldığımız yükün ve sorumluluğun farkındayız. Yeniden yapılanmak ve eski günlere dönmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

SERVET SARUN