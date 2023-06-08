  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pendikspor - Bodrumspor | CANLI ANLATIM

Pendikspor - Bodrumspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Ege temsilcisi Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynanan maç saat 20.00'da başladı.

08.06.2023, 20:30

Pendikspor - Bodrumspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşılaşıyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen Düdük çalıyor.

Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı. Play-off 2. turunda Eyüpspor ile karşılaşan Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta ise 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA