Pendikspor - Bodrumspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşılaşıyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen Düdük çalıyor.





Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı. Play-off 2. turunda Eyüpspor ile karşılaşan Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta ise 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı.