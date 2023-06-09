KSK öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Play-Off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'u konuk etti. Maça konuk ekip daha iyi başladı. İlk periyodun başında geriye düşen Karşıyaka, Angola ve Brown ile toparlandı ve ilk çeyrek 18-15 Telekom'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte Karşıyaka çok fazla dış şut kaçırınca bir anda geriye düştü. Konuk takım Bouteille ve Grant ile bulduğu sayılarla farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Ancak Pınar KSK, coşkulu taraftarının da desteğiyle maçı bırakmadı. Koç Ufuk Sarıca'nın molası sonrası bambaşka bir KSK sahadaydı. Üst üste isabetler bulan Kaf-Kaf, 12-0'lık bir seri yakalayarak bir anda öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 36-35 üstünlüğüyle sonuçlandı.



TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ

İkinci yarıda maçın hızı tıpkı ilk iki maçta olduğu gibi bir an bile düşmedi. Telekom Jones ve Taylor ile faul problemi yaşamaya başlarken, Karşıyaka da alan savunması karşısında zor anlar yaşadı. Bouteille, Taylor ve Erkan ile isabetler bulan konuk ekip farkı 9'a kadar çıkardı. Çeyrek sonunda toparlanan KSK farkı son periyot öncesi 4'e çekti: 52-56. Dördüncü periyotta maçın tansiyonu da iyice yükseldi. 70-70 beraberlikle girilen son bölümde Telekom hücumlardan eli boş dönerken, Kenan ve Delgado'nun sayılarıyla Karşıyaka bir anda 8 sayı farkla öne geçti. Taraftarlar galibiyet havasına girerken, son saniyelerde üst üste 4 faul atışının kaçırılmasıyla fark bir anda 2 sayıya indi. Büyük heyecana sahne olan son saniyelerde hata yapmayan Pınar KSK, maçı 84-81 kazanmayı başardı.



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