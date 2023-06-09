Manisa BŞB’de genel kurul yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımının yanı sıra 15 branşta 2 bin 400 sporcuyu bünyesinde bulunduran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un olağan genel kurulu gerçekleşti. Genel kurulda asil üyeliklerini Bora Çaylan, Akif Özer, Ali Caner Vatansever, Engin Altun, Fevzi Açıkel, Gökmen Aytaç, Metin Memiş, Mustafa Pekçetin, Mustafa Yücel, Onur Örenay, Orhan Haşim Elmalı ve Özcan Nalbantlar, Yedek Üyeliklerini ise Yücel Özsoy, Erhan Yavuz, Mehmet Cem Çöllü, Bahadır Belek, Talip Akbaş, Fethi Nazım Obüs, İlhan Emir, Gökhan Aytaç, Tayfun Çaylan, Berkan Kadayıfçılar, Mehmet Toy ve Gökhan Dürgen'in yaptığı yönetim listesi oy birliği ile kabul edildi. Kongrede, "Manisa'mızın adını her alanda en yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız" diyen Manisa BŞB Başkanı Bora Çaylan, FIBA'dan Avrupa kupası ile ilgili davet beklediklerini ifade ederek, bu sezon büyük olasılıkla Manisa'yı Avrupa'da temsil edeceklerini söyledi.

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