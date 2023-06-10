Acun Ilıcalı yine kulüp aldı

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz" ifadelerine yer verdi. 1895 yılında kurulan kulübün tarihinde toplam 13 lig, 7 lig kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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