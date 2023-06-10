Anadolu Efes turladı, maç sonu parke karıştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmaya Wilbekin'in üst üste üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 10'a 8 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in 11 sayıyla tamamladığı çeyreği 20-16 üstün tamamladı. İkinci periyoda boyalı alanda iyi başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-41 önde gitti. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, son bölümde üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-61 önde girdi. Son çeyreğe de iyi giren Anadolu Efes, serbest çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açtı ve parkeden 87-78 galip ayrıldı.



SÖZLÜ ATIŞMA YAŞANDI

Lacivert-beyazlıların kazandığı müsabakanın ardından salonda kavga çıktı. Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı. Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı. Fenerbahçeli yöneticilerin sahadan ayrılmasının ardından gerginlik sona erdi.

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