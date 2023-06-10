Bodrum’a şok üstüne şok

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de Play-Off Finali'ne kadar yükselen ancak önceki akşam Pendik'e yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor'da şok üstüne şok yaşanıyor. Kulüpte 11 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Karakaya, Pendik'e 2-1 yenildikleri final maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camia ve taraftarlara veda mesajı yayınladı. Başkan Karakaya'nın sitem de barındıran mesajı yeşilbeyazlı camiada şok etkisi yaratırken, genç başkan görevi bırakma gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.



YALANLARDAN YORULDUM

Amatör Lig'de devraldığı takımı 11 yılda Süper Lig'in kıyısına kadar getiren Karakaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Goca Bodrumlular hakkınızı helal edin. Aynı yalanlardan yoruldum, sağlık problemlerim var. Elimden bu kadarı geldi. Allaha emanet olun. Bodrumspor için bugüne kadar dayandım" ifadelerini kullandı. Karakaya'ya bu paylaşımın ardından birçok mesaj yağarken, görevi bırakmaması konusunda camiadan baskılar geldiği öğrenildi. Başkan Rza Karakaya'nın hafta içinde kurmayları yapacağı toplantı sonrası ayrılık kararını resmiyete kavuşturması bekleniyor.



TÜRKİYE'DEN BÜYÜK ALKIŞ

Muğla'nın ilçe takımı Bodrumspor'un amatörden gelip Spor Toto Süper Lig kapısına dayanan peri masalı Akhisar'daki finalde dramatik şekilde bitti. Bodrum, 1. Lig'deki finalde Pendik'e yenilip Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçırsa da taraflı tarafsız her kesimden destek ve alkış aldı. Henüz 8 yıl önce 3. Lig'e, 6 sene önce de 2. Lig'e çıkan Bodrum, geçen sezon Play-Off finalinden ilk kez adını 1. Lig'e yazdırıp Bodrum ve Muğlalılara büyük heyecan yaşattı.



İSMET TAŞDEMİR: RÜYA GİBİ GEÇTİ

Bodrumspor'u geçen sezon 2. Lig'de Play-Off'tan 1. Lig'e çıkaran teknik direktör İsmet Taşdemir finalde bu kez üzüntü yaşadı. Taşdemir, "Çok farklı hedeflerle yola çıktığımız bu sezonda kendimizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik, bize güvenenleri mahcup etmedik. Rüya gibi yaşadığımız bu ligi bitirdik. Taraftarımıza keşke Süper Lig sevinci yaşatsaydık" dedi.

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