KSK final aşkına

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde 2-1 önde bulunan Pınar Karşıyaka, dördüncü karşılaşmada bugün Türk Telekom'la İzmir'de karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra ikinci müsabakayı kazanan KSK, İzmir'e taşınan seride önceki gün de rakibini yenerek 2-1 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, bugünkü maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Türk Telekom'un galibiyeti halinde finale yükselecek ekip 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da belli olacak.



DÖRDÜNCÜ KEZ FİNALE ÇIKACAK

Ligde Play-Off'ta 3 finalinden 2'sini kazanan Kaf-Kaf, 1983-84 sezonunda sırasıyla G.Saray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi. İzmir ekibi, 1986-87'de İTÜ ve A.Efes'i eledikten sonra finalde G.Saray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-15'te Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, F.Bahçe ve A.Efes'i geçerek 2. şampiyonluğunu yaşadı.

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