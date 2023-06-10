‘Küme düşme kalkıyor’ iddiası

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından dün ortaya atılan flaş iddia sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Süper Lig'de Ümraniyespor ve Giresunspor yetkililerinin bu doğrultudaki açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyu tartışmaya başladığı ve küme düşmenin kaldırılmasının olasılıklar arasında olduğu iddia edildi.



22 EKİP OLACAK

Eğer küme düşme kaldırılırsa gelecek sezon Süper Lig'in 22 takım olacağı ve sezon sonunda 6 takımın veda edeceği öğrenildi. Bu 6 takımdan 4'ünün direkt düşeceği 15, 16, 17 ve 18. sırada yer alacak takımların ise Play- Out maçlarına çıkıp sonuçta 2 takımın daha düşeceği konuşuluyor. Bilindiği üzere dün Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptıklarını söyledi. Yamak, haklarını savunmak adına konuyla ilgili görüşlerini bir süredir ifade ettiklerini anımsatarak, TFF'ye bu konuda itiraz yaptıklarını vurguladı.



EGE'YE UMUT ÜMRANİYESPOR

Başkanı Tarık Aksar, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Süper Lig dışında 1. Lig'de de küme düşmenin kalkması halinde Altınordu ve Denizlispor 1. Lig'de devam edecek. Fakat böyle bir karar alınırsa şampiyonlukların tescili ile ilgili nasıl bir karar alınacağı büyük merak konusu.

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