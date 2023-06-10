Manisa’da rota Ayberk

Spor Toto 1. Lig'de sezonu Play- Off hattının dışında tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Manisa FK'da Ayberk Karapo seferberliği başladı. Yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz imzayı atar atmaz takımın gelecek vaat eden genç yeteneği Ayberk'i görüşme odasına davet etti. Teknik patron Korkmaz yeni sezonda Manisa FK'yı Süper Lig'e çıkartmak istediğini ve Ayberk'in takımda kalmasının siyah-beyazlı ekip için çok önemli olduğunu ifade etti. Yeni hocasının talebini geri çevirmek istemeyen Karapo, yetiştiği kulüpte bir sene daha kalmak istiyor. Başta Portekiz ekibi Porto ve Galatasaray'ın devrede olduğu Ayberk, bu sezonu da Manisa temsilcisinde geçirerek yeni sezonda zirve hedefleyen bir ekiple çalışmanın kendisi için önemli olduğu görüşünde. Ailesine de danışıp nihai kararını verecek genç oyuncunun takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Manisa temsilcisinin altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

DİĞER