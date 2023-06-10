Merih kapışması

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları için harekete geçen Galatasaray ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadrolarına katabilmek için karşı karşıya geldi. Futbolcunun kulübü Atalanta'nın piyasa değeri hala yüksek iken Merih Demiral'ı elden çıkarmak istediği öğrenilirken iki dev şartlarını zorluyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroya yıldız isimleri katmayı hedeflediği listenin başında da milli futbolcunun olduğu ileri sürüldü.İtalya'dan Corriere dello Sport ise sarı-kırmızılıların Merih Demiral için harekete geçtiğini öne sürdü. Haberde Gian Piero Gasperi'nin 25 yaşındaki milli futbolcunun performansından memnun kalmadığı ve ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği de kaydedildi. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalmak adına milli savunmacı için ısrarcı olduğu öne sürülürken futbolcuyu kimin kapacağı merak ediliyor.Adı transferde Galatasaray ve F.Bahçe ile anılan milli savunma oyuncusu Merih Demiral için Serie A devi Inter'in de devre de olduğu öne sürüldü.Brezilya ekibi Internacional'in, Valencia'nın ardından Fenerbahçe'den Joao Pedro ile de ilgilendiği hatta Fenerbahçe'ye teklifte bulunulduğu öne sürüldü. Joao Pedro geride kalan sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu. Fakat futbolcu gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı. Pedro, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 karşılaşmada sahaya çıktı. Beş gol ve bir asistlik performans sergiledi.Ziraat Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu, gözler pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir final maçına çevrildi. Türkiye'nin en modern tesisleri arasında ilk sıraları alan Gürsel Aksel Stadı, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir finali için de hazır hale getirildi. Statta son dokunuşlar da tamamlanırken, satışa çıkan biletlerin tükenmek üzere olduğu bildirildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları 200 ve 400 lira olarak belirlendi.