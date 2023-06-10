Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Stefan Kuntz'un zorlu maçlar öncesi aday kadrosu şu isimlerden oluştu: Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Orta Saha/Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok ve Umut Nayir.

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