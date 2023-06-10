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Haberler Spor Pendikspor’da büyük coşku

Pendikspor’da büyük coşku

10.6.2023

Gazete

Pendikspor’da büyük coşku
Spor Toto 1. Lig Play Off Final müsabakasında Pendikspor'un Bodrumspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselmesi ile Pendiksporlular Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı. Süper Lig'i coşkuyla karşılayan Pendik taraftarları kendilerini sokağa attı. Arabaları ile korna çalıp tur atarak sevinç gösterilerinde bulundular. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özküylü, "Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig'e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.
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