Pınar Karşıyaka finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluğu bulunan Pınar Karşıyaka, play-off yarı final serisinde Türk Telekom'u 3-1'le geçerek play-off'ta dördüncü kez finale yükseldi.

Yarı final serisinde Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra biri deplasmanda olmak üzere üst üste 3 maçı kazanan Pınar Karşıyakalı oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Türk Telekom maçının ardından her galibiyet sonrasında olduğu gibi sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

DÖRDÜNCÜ FİNAL

Pınar Karşıyaka, play-off'ta bu sezona kadar 3 finalinden 2'sini 1986-1987 ve 2014-2015'te kazandı.

İzmir temsilcisi, bu sezon finaldeki rakibi Anadolu Efes'e 1983-1984 sezonunda yenilmiş, 2014-2015'te ise rakibini geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Pınar Karşıyaka final oynadığı sezonlarda 1983-1984'te sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.

İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı







SALON: KARŞIYAKA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



Pınar Karşıyaka: Erick McCollum 21, Brain Angola 12, Berkan Durmaz, Angel Delgado 21, Vittorio Brown 12, Thomas Akyazılı 8, Mert Celep, Kenan Sipahi 15, Jaylon Brown 5, Ergi Tirpanci, Ali Efe Barış, Deniz Kılıçlı





Başantrenör: Ufuk Sarıca



Türk Telekom: Jerian Grant 21, Axel Bouteille 14, Tony Taylor 14, Erkan Yılmaz 6, Tyrique Jones 20, Nate Sestin 13, Semih Erden 2, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Berk Demir, Batuhan Acar, Emircan Koşut, Boran Güler



Başantrenör: Erdem Can



1. Periyot: 15-26 (Türk Telekom lehine)



Devre: 50-47 (Pınar Karşıyaka lehine)



3. Periyot: 75-72 (Pınar Karşıyaka lehine)