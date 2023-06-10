UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İstanbul’da belli oldu

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

MANCHESTER CİTY: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones (Dk. 82 Kyle Walker), Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (Dk. 36 Phil Foden), İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

INTER: Andre Onana, Matteo Darmian (Dk. 85 Danilo D'Ambrosio), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni (Dk. 76 Robin Gosens), Denzel Dumfries (Dk. 76 Raoul Bellanova), Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Henrikh Mkhitaryan), Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko (Dk. 57 Romelu Lukaku)

Gol: Dk. 68 Rodri (Manchester City)

Sarı kartlar: Dk. 59 Nicolo Barella, Dk. 83 Romelu Lukaku, Dk. 90+2 Andre Onana, Dk. 90+6 Simone Inzaghi (Teknik direktör) (Inter), Dk 90+2 Erling Haaland, Dk. 90+4 Ederson (Manchester City)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City, İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji'nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

71. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries'in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco'nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku'ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti.

88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupa tarihinde ilk şampiyonluğu elde etti.

MANCHESTER CİTY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI ALDI

Manchester City, kupasını aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kupayı takım kaptanı İlkay Gündoğan'a verdi. İlkay, daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürürken, Manchester Cityli oyuncular, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluğu kutladı.

Mücadelenin sona ermesiyle Manchester City'nin teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Saha içinde birbirlerine sarılan Manchester Cityli futbolcular, sonrasında mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Seremoninin ardından saha içinde kurulan platformda bir süre sevinen Manchester ekibinin oyuncuları, daha sonra kupayla tribünleri dolaştı.

Interli futbolcular ve taraftarlar ise karşılaşmanın bitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sahaya girerek futbolcularını teselli etti. Manchester City futbolcuları ve teknik heyeti, platformun yanına dizilerek madalyalarını almaya giden Interli oyuncuları alkışladı.