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Haberler Spor Akhisar’dan ayrılan Karabak bombaladı

Akhisar’dan ayrılan Karabak bombaladı

KENAN MOLLA

11.6.2023

Gazete

Akhisar’dan ayrılan Karabak bombaladı
Akhisarspor'da uzun yıllar futbol oynayan, alt yapının tüm kategorilerinde çalışan, son 1 senedir teknik direktörlüğünü yapan Şentürk Karabak ve yardımcı antrenörler Kemal Gezer, Önder Arık, Ercan Yağcı ile birlikte basın açıklaması düzenledi. Karabak, görevini bırakmadığını ve bu kararın yönetime ait olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Başta çok fedakarlık yapan, yılmadan çalışan hiçbir zorluktan kaçınmayan futbolcularıma teşekkür ediyorum. Yönetim ile yapmış olduğumuz toplantıda bizimle bu sezon çalışmak istemediklerini bize ilettiler. Çok zor şartlar altında göreve geldik ve takımımızı ligde tutmayı başardık. Ayrılmak profesyonellikte var. Ancak bizimle oturup konuşmadan yapılan bu hareketin doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim emeğimizin başarımızın üzerine gölge gelmesine izin vermem."
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