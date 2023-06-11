Bodrum’da başkan kararlı

SPOR Toto 1. Lig'de ilk sezonunda Süper Lig'e çıkmak için Play-Off Finali oynayan ve Pendik'e dramatik bir şekilde kaybeden Bodrumspor'da istifa sinyali veren Başkan Rıza Karakaya kararlı. Pendik'e finalde 2-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından 'Aynı yalanlardan yoruldum, sağlık problemlerim var. Bodrumspor için bugüne kadar dayandım" açıklamasıyla gündem olan Başkan Karakaya, salı günü dernek genel kuruluna kadar düşünmek için inzivaya çekildiğini ifade etti. Ancak başkanlığı bırakma kararının kesin olduğunu ifade eden Karakaya, 11 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini salı günkü dernek kongresinde bırakacağını ifade etti.

BODRUM HALKI AYAĞA KALKTI

SOSYAL medyada açıklamasını yaptığı andan itibaren Bodrum halkından ve camiadan istifa etmemesi yönünde binlerce mesaj aldığını belirten Karakaya, "Halk ayağa kalktı. Herkes devam etmem gerektiğini söylüyor. Ancak aynı kısır döngülerden yoruldum. Düşünüyorum ama şu an istifa etmekten yanayım. Kulübün sağlıklı yoluna devam etmesi için bu karar en sağlıklısı olacak" dedi.