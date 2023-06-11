O liglerde ilk kez uygulanacak! İşte o maçlar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12, 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağı duyuruldu.



VAR sistemi uygulanacak play-off final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:



12 Haziran Pazartesi

TFF 3. Lig 1. Grup: Belediye Derince Spor - 52 Orduspor FK



13 Haziran Salı

TFF 3. Lig 2. Grup: Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü



14 Haziran Çarşamba

TFF 3. Lig 3. Grup: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kepez Belediyespor



15 Haziran Perşembe

TFF 2. Lig Beyaz Grup finalisti ile Kırmızı Grup finalisti karşılaşacak