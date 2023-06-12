Devler Ligi finali rüya gibi geçti

Avrupa'nın kulüp bazında en önemli organizasyonu olan ve geçtiğimiz akşam İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali rüya gibi geçti. İngiliz ekibi Manchester City'nin, İtalyan temsilcisi İnter'i 1-0'lık skorla yenerek kupaya uzandığı mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. On binlerce İngiliz ve İtalyan taraftarının İstanbul'a akın ettiği organizasyon Dünya genelinde milyonlarca spor sever tarafından takip edildi. Türkiye dev organizasyondan alnının akıyla çıkarken, dev final Avrupa basınında geniş yer buldu. Özellikle İtalyan basını organizasyonu manşetlerine taşıyarak övgüler yağdırdı.



ÇILGINCA BİR ENERJİ

CORRİERE dello Sport gazetesi, final için statta "çılgınca bir enerjinin" olduğunu belirtilerek, "Açılış törenindeki 6 dakikalık yüksek kalitedeki müzik, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl'un devre arası şovlarına göz kırpan bir gösteriydi". ifadesi kullanıldı. İtalyan basını İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve City'de oynayan İlkay Gündoğan'ın performanslarına da değindi



"PROJEMİZ İŞE YARADI"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında daha önce kupayı kazanamadıklarını, bugün ise bunu başardıklarını söyledi. Guardiola, "Tabii ki bu acıyı tahmin edebilecek sözler yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki kendileri Avrupa'nın en iyi 2. takımı oldular. Sportif direktörüme ve CEO'ma teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsanız ertesi gün kovulursunuz. Ancak bizim projemiz işe yaradı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çok iyi bir takım olmanız gerekiyor. Geçmişe baktığınızda denedik olmadı ama bugün başardık" dedi.

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